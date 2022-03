Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelensk le cere italienilor, intr-un discurs rostit in Parlamentul italian, sa nu le mai permita accesul rusilor in zonele turistice din Italia si sa creasca presiunea si sanctiunile asupra Rusiei. El a facut o comparatie intre Kiev si Roma, aratand ca si capitala Ucrainei, la…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Ucraina a anuntat, luni, ca urmeaza sa ceara un armistitiu ”imediat” si o retragerea a fortelor ruse, in cea de a patra runda de negocieri cu Rusia – prevazuta prin videoconferinta – luni, la trei saptamani dupa lansarea de catre Vladimir Putin a invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP. Mihailo Podoliak,…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- O traducatoare a postului de televiziune german „Welt” izbucnește in lacrimi in timp ce traduce discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Imaginile emoționante au fost postate și pe rețelele de socializare și au devenit rapid virale. In discurs, Volodimir Zelenski indeamna liderii lumii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…