Stiri pe aceeasi tema

- Compania nationala Romarm tinteste, pentru 2018, exporturi in valoare de peste 100 de milioane de dolari. Reprezenantii companiei au precizat, pentru MEDIAFAX, ca acesta suma va reprezenta o crestere de 20% fata de anul trecut.

- Detasamenul special de protectie si interventie din cadrul Ministerului Apararii Nationale a facut, miercuri, o demonstratie la deschiderea celei de-a saptea editii a Expozitiei Internationale dedicata Industriei Aeronautice, Apararii, Securitatii Nationale, Securitatii Cibernetice si Securitatii.

- A saptea editie a Expozitiei Internationale dedicata Industriei Aeronautice, Apararii, Securitatii Nationale, Securitatii Cibernetice si Securitatii Private (BSDA) va reuni, la Bucuresti, peste 200 de firme din 24 de tari. In cadrul evenimentului, trustul MEDIAFAX lanseaza Monitorul Apararii.

- Isys Professional, companie romaneasca cu 10 ani de experiența in domeniul monitorizarii GPS și a managementului flotelor auto, lanseaza soluția dedicata optimizarii și monitorizarii rutelor, iTrack Logistics. Fondata in 2008, activitatea companiei a constat in dezvoltarea, vanzarea și implementarea…

- Agentia de presa MEDIAFAX lanseaza Monitorul Apararii si Securitatii, publicatie on-line (www.monitorulapararii.ro), care reuneste informatii, monitorizari si analize din domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale si internationale.

- O bursa dedicata cercetatorilor din intreaga lume interesati de istoria Romaniei si a Transilvaniei a fost lansata de reprezentantii Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai, care au inaugurat marti casa memoriala David Prodan.

- In ziarul America, editat in Cleveland in Statele Unite, a fost publicat in 28 August 1917 un articol, intitulat „Dupa un An. 28 August 1916-28 August 1917“, in cinstea aniversarii unui an de la intrarea Romaniei in razboi. Redau aici textul original, fara nicio intervenție din partea mea, ca editor,…

- Centrul de diagnostic si tratament Provita lanseaza platforma www.health360.ro, o platforma dedicata exclusiv pacientilor, cu informatii avizate de o echipa multidisciplinara de medici. Health360 isi propune sa acopere ariile medicale fundamentale care au ca simptom principal durerea, dar si specialitati…