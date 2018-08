Stiri pe aceeasi tema

- O gravida si copilul ei nou-nascut au fost la un pas de moarte dupa ce mama a decis sa nasca acasa, asistata de o „dula". Pentru cei care nu sunt familiarizati cu termenul, „dula"este o persoana care asista mamele care doresc sa nasca la domiciliu. Curentul care a inceput sa devina popular si in Romania,…

- PMP Timiș a anunțat ca va depune o plangere penala dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, a fost vandalizat cortul in care reprezențanții partidului au inceput sa stranga semnaturi in cadrul campaniei naționale „Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin” și „Fara pensii…

- Conform unei adrese trimise de procurorul general Augustin Lazar la CSM incepand cu anul 2008, prin ordinul lui Daniel Morar, DNA a acordat un concediu suplimentar de odihna de 5 zile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DNA. Apoi, din 2017, Laurei Codruta Kovesi, a anulat…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta ca pregateste o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe motiv ca angajatii din penitenciare nu-si primesc banii pentru orele suplimentare. "Pregatim o noua plangere…

- Fosta șefa DIICOT, Alina Bica, va depune o plangere penala pe numele procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi la Parchetul General. Anunțul a fost facut in sala de judecata de avocatul Alinei Bica. Avocatul Alinei Bica a cerut termenul de luni incuviințarea depunerii unui supliment de probe, fiind…

- Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat in prima instanta la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in dosarul ”Gala Bute”, a depus o plangere penala impotriva semnatarilor Protocolului dintre SRI si DNA.

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a anuntat ca a fost citat la Parchetul Militar ca sa-si sustina plangerea penala depusa impotriva Codrutei Kovesi, lui George Maior si Florian Coldea, el subliniind ca se constituie parte civila si ca va preciza valoarea daunelor cerute.„In…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a mers, miercuri, la Parchetul General, unde a depus o plangere penala impotriva mai multor ofiteri de informatii si procurori din Romania, acuzandu-i pe acestia de implicare in activitati abuzive si...