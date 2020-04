Media zilnica a romanilor decedați din cauza coronavirusului o egaleaza pe cea a deceselor din cauza diabetului și o depașește pe cea din cauza tuberculozei. In fiecare an, in Romania mor puțin peste un sfert de milion de persoane, respecriv intre 250-260.000, cei mai mulți din cauza tumorilor, urmate de boli ischemice ale inimii și de cele cerebro-vasculare. Raportat la media pe ultimii 3 ani a deceselor zilnice dupa cauza morții și introducand și datele deceselor din cauza Covid-19 (luand intervalul de referința 16 februarie-19 aprilie 2020), calculele arata ca, in prezent, numarul mediu zilnic…