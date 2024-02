Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 165 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 94 locuri de munca pentru: macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar; Letonia – 30 locuri de munca pentru sudor; Germania – 29 locuri de munca pentru: tehnician…

- La peste 1800 m, la suprafața intalnim un strat consistent de pulver depus in ultimele 24 de ore și zapada viscolita in zilele precedente pe vai și in troiene de grosimi considerabile. Stratul instabil din partea superioara a stratului are grosimi variabile. Zapada are rezistența scazuta și coeziune…

- Cele 450 de unitați de invațamant preuniversitar beneficiare ale programului „Masa calda” sunt incluse. Programul se adreseaza preșcolarilor și elevilor prezenți la activitațile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și implica acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui…

- Peste 22,9 miliarde euro au fost incasate de Romania , pana la sfarșitul anului 2023, in cadrul Programelor gestionate de MIPE in perioada 2014-2020. Astfel, rata de absorbție a fost de 93,24% la sfarșitul anului trecut. Reamintim ca 2023 a fost ultimul an in care au putut fi realizate cheltuieli eligibile…

- Dinamo a mai facut o mutare și a adus un mental coach, in persoana lui Vicențiu Ostafi, conform Radio Dinamo 1948. Acesta a ajuns in cantonamentul din Antalya al trupei pregatite de Zeljko Kopic. Dinamo a considerat ca are nevoie de ajutor psihologic, dupa ce a inregistrat 15 partide consecutive fara…

- In anul 2023, Federatia Romana de Volei (FRV) a devenit protagonista principala a jocurilor de echipa, cu o serie de performante remarcabile care au marcat istoria voleiului romanesc. Cu toate ca decizia de a introduce obligatoriu doi sportivi romani pe teren in competitiile interne a starnit controverse…

- Simona Halep (32 de ani), suspendata in acest moment, este jucatoarea de tenis din Romania care a adunat cele mai mari caștiguri din tenis. Sportiva a acumulat pana in prezent 40.203.437 de dolari. Sorana Cirstea (33 de ani) și Irina Begu (33 de ani) completeaza podiumul caștigurilor pentru jucatoarele…

- Autovehiculul a fost adus pentru eliberarea unui duplicat al CIV. Ceea ce vedeți in imagini este o conducta de frana (pentru puntea spate) anulata și infundata cu un șurub. In urma acestor constatari, inspetorii RAR au dispus pe loc anularea ITP, ceea ce duce automat și la suspendarea inmatricularii…