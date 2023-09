Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca marți și miercuri (26 și 27 septembrie), vantul va avea intensificari temporare in Dobrogea și Muntenia, cu viteze de 55…65 km/h, iar pe litoral și in bazinul vestic al Marii Negre rafalele vor depași 70 km/h. Avertizarea este valabila pentru Bucuresti…

- UPDATE 1 In cadrul evenimentului, are loc instruirea candidatilor cu privire la parcurgerea traseului. In cadrul campaniei de recrutare si selectie a soldatilor gradatilor profesionisti SGP derulata direct de catre unitatile militare ale Armatei Romaniei, Statul Major al Apararii organizeaza, in data…

- In data de 26 septembrie, MApN organizeaza Media Day in unitati militare din garnizoanele Constanta, Bucuresti, Buzau si Caracal in care se sustin probele sportive, in cadrul campaniei de recrutare si selectie a soldatilor gradatilor profesionisti SGP derulata direct de catre unitatile militare ale…

- In cadrul campaniei de recrutare si selectie a soldatilor gradatilor profesionisti SGP derulata direct de catre unitatile militare ale Armatei Romaniei, Statul Major al Apararii organizeaza, in data de 26 septembrie, media day in unitati militare din garnizoanele Bucuresti, Buzau, Caracal si Constanta…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca aproximativ 900 de persoane au donat sange la centrele de transfuzie deschise duminica. Centrele de transfuzie sanguina au fost deschise, duminica, in 24 de judete si Bucuresti, pentru ca cetatenii sa poata veni in sprijinul victimelor exploziei de la Crevedia, a informat…

- Sase judete din sudul si sud-estul tarii si municipiul Bucuresti se afla, miercuri, sub avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zonele avertizate, respectiv Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Ilfov…

- In primele 6 luni ale anului, peste 27% dintre pacienții care au beneficiat de servicii medicale in cadrul Spitalului “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși proveneau din alte județe ale țarii. Datele statistice arata ca județe precum Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, București, Buzau, Caraș-Severin,…

- Reducerile cheltuielilor bugetare a ramas doar pe hartie. In realitate, robinetul la angajari pe banii statului a ramas deschis. 14.000 de angajari la stat au fost facute de la inceputul acestui an. Dintre acestea 90% au fost funcții de execuție, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare…