- Sportivii de la Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad au avut o comportare buna, reusind sa urce de cinci ori pe podiumul de premiere, dupa cum urmeaza: prof.Has Silviu – Cosarba Daria (2010), loc I la 50 metri bras și loc II 50 metri liber, Ilies Darius (2003), loc III 100 metri bras; prof. Sebastian…

- „In intrecerea pe echipe am venit pe locul II, la un singur punct diferenta de primul loc. Multumim primarului Corneliu Popi-Morodan, parintilor si tuturor sustinatorilor sectiei de judo” – a spus Carol Szabo. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Totul s-a petrecut la finalul lui aprilie, in localitatea timișeana Ianova. Barbatul de 75 de ani s-a certat cu fiul sau pe dreptul de proprietate asupra unor imobile, a luat un cuțit și l-a injunghiat. “Probatoriul administrat in cauza in cursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situație…

- „Din primele cercetari a rezultat faptul ca un conducator auto de 30 de ani din Timișoara, in timp ce conducea un autoturism din direcția Lugoj catre Orșova, s-ar fi angajat in depașirea autoturismului din fața sa și ar fi patruns pe contrasens, unde ar fi intrat in coliziune frontala cu…

- Desi in targ umbla zvonuri ca UPU n-ar avea leacul salvator, medicul Emil Bunda ii linisteste pe oameni, precizand ca serul antiviperin se primeste in timp util: „Existau doua doze de ser antiviperin in acel moment, una la Oravita si una la noi. Imediat s-a facut nota de fundamentare, insa…

- Dupa disputarea jocurilor din primele doua grupe avem primele semifinaliste: Atletico 2007, antrenor Adrian Petrut (9-0, cu CS Glogovat, 10-0, cu Victoria Felnac si 6-0, cu CS Ineu) – Grupa A; Viitorul 2007, antrenor Norbert Jozsa (2-0, cu CSS Gloria Arad, 3-2, dupa 11 m, cu Atletico 2008 si 2-0,…

- ”M-a sunat un impresar pentru Concaicao. A doua zi l-am sunat, spune-i sa vina daca stie cum lucrez eu. De zece ori l-am sunat. venit la mine acasa. Am stat fata-n fata. Dupa cinci minute, ‘faci dumneata echipa, dar in timpul jocului nu se baga nimeni, adica schimbarile sa nu le fac eu’. Cinci minute…

- Oamenii legii au acționat, joi, in „complexul Stației CF Timișoara Nord”, la sediul a trei societați comerciale. Polițiștii spun ca sunt „predispuse la incalcarea normelor legale in vigoare cu privire la efectuarea de acte de comerț cu bunuri a caror proveniența nu poate fi dovedita, la neemiterea…