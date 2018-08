Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei la Campionatele Europene de juniori sah rapid, blitz si dezlegari, desfasurat la Oradea, a castigat 25 de medalii, din care opt de aur, sase de argint si 11 de bronz, a declarat sambata, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Sah, Sorin Iacoban."Este cel mai…

- Zi plina de medalii pentru Romania la Campionatul European de canotaj de la Glasgow, unde ambarcatiunile tricolore au cucerit cinci medalii, din sase posibile: trei de aur, una argint si una de bronz.

- Albaiulianul Mihnea Costachi a reusit o noua performanta. Joi, la Campionatul European de sah rapid – categoria juniori sub 18 ani, competitie organizata la Oradea, a castigat medalia de argint. “Devenit de curand student la ASE Bucuresti, Mihnea a obtinut 7 puncte din 9 runde, fara a pierde vreo partida…

- Baschetbalistele tricolore au inregistrat o noua victorie in etapa a doua a Campionatului European pentru tineret (U 20 de ani) – Divizia B, care are loc in aceste zile la Oradea, dispunand cu scorul de 76-61 (15-26, 11-10, 32-17, 18-8) de naționala Marii Britanii. Partida a avut doua…

- Campionatul European de Judo aduce noi medalii caștigate de sportivii din Romania. Lotul mixt al țarii noastre i-a invins pe reprezentanții Franței pentru a obține medalia de bronz, in timp ce, la individual, romanii au obținut alte patru medalii, una dintre ele fiind de aur.

- Clubul Sportiv Vulturii Dej a participat, in perioada 15-17 iunie 2018, la Romania Open Taekwon-do ITF Championship in Oradea, eveniment sportiv de la care dejenii s-au intors cu 16 medalii. La aceasta competiție, la care au participat peste 370 de sportivi din 14 țari, CS Vulturii Dej a deplasat un…

- Fetitele de la „Rașnov Cheerleading” au caștigat Campionatul Național de Majorete 2018 la doua categorii: Cheerleading Juniori (clasele 5-8) și Cheerleading Cadete (clasele 1-4). Echipele din Rașnov, antrenate de Luiza Nan și Andreea Laba, s-au impus din nou intr-un concurs unde au participat…

- Catalin Buciuman, sportiv legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a fost medaliat cu aur la proba de impins din culcat a Campionatului European de Powerlifting, ce s-a desfașurat in perioada 5-12 mai in Cehia. Sportivul Catalin Buciuman (cat. 74 kg) a ridicat 195 de kilograme la proba impins…