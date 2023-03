Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incheiat Campionatele Europene de lupte Under-23, desfașurate saptamana trecuta la București, cu un palmares de șase medalii. Ultima distincție a fost adusa duminica seara de Krisztian Biro, care a castigat medalia de bronz la cat. 74 kg, lupte libere. Sportivul roman cedase semifinala europeana…

- Concursul a reunit 780 de sportivi de la peste 50 de cluburi. Sportivii de la CS Medgidia au participat, cu rezultate deosebite, la Campionatul National de Semi Kempo, intrecere gazduita de sala "Apolloldquo; din Bucuresti. Coordonati de antrenorul Ionel Cringus, centura neagra 4 Dan Kempo, micii luptatori…

- FOTO| Salba de medalii obținute de sportivii județului Alba, la Campionatul Național de atletism Masters FOTO| Salba de medalii obținute de sportivii județului Alba, la Campionatul Național de atletism Masters In sala Ioan Soter.din București s-a desfașurat in zilele de 04 – 05 martie 2023, Campionatul…

- In sala Ioan Soter, din București, s-a desfașurat in zilele de 4 și 5 martie 2023, Campionatul Național de atletism Masters, eveniment la care au luat parte peste 230 de sportivi din toata țara, la toate categoriile si probele. Judetul Alba a fost prezent cu 5 atleți care au obținut și de aceasta data…

- In perioada 23-24 februarie 2023 la Izvoare (județul Maramureș) s-au desfașurat Campionatele Naționale de Orientare pe Schiuri in probele de lunga distanța, medie distanța, sprint și ștafeta, competiții desfașurate sub egida Federației Romane de Orientare și la care s-au aliniat majoritatea cluburilor…

- Fotbalistul preferat al lui Gigi Becali a fost implicat, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un conflict violent cu mai mulți apropiați ai celui mai temut clan interlop din Capitala. Sportivul, care facea furori in tricoul roș-albastru, a fost salvat de agenții de ordine, & ...

- Doi barbati din judetele Vaslui si Iasi care sufereau de insuficienta renala au primit sansa la o viata normala in urma unei recoltari de organe care a avut loc la Bucuresti. Interventiile chirurgicale de transplant se desfasoara, sambata seara, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iasi.

- In anul 2022, la secția Lupte-Greco Romane, sportivul Robert Duțu de la CSM Pitești a obținut locul II la Campionatul Național de Tineret, categoria 55 kg și locul III la Campionatul Național de Juniori, categoria 55 kg. De asemenea, sportivul Andrei Popescu a participat la Campionatul Mondial de Juniori…