Stiri pe aceeasi tema

- Un lot de 10 sportivi juniori din Alba Iulia și Sebeș practicanți de taekwondo au participat in weekend la Competiția Naționala „Cupa Hwarang” ținuta la Odorhoiul Secuiesc și s-au intors acasa cu noua medalii din care 5 de aur și 4 de argint și bronz. Sportivii juniori albaiulieni de la clubul Revolution…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a contractat, in calitate de coordonator, trei proiecte in cadrul celei mai importante competitii nationale de proiecte de cercetare - dezvoltare și inovare din ultimii ani, proiecte cu o valoare totala de aproximativ 15 milioane de lei ...

- Recent, trei dintre luptatorii Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatiți de antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan, au participat, la Bacau, la finalele Campionatului Național Școlar de lupte greco-romane. Doi dintre cei trei luptatori prezenți la aceasta competiție naționala au reușit…

- Zilele trecute, trei dintre luptatorii Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatiți de antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan, au participat, la Bacau, la finalele Campionatului Național Școlar de lupte greco-romane. Doi dintre cei trei luptatori prezenți la aceasta competiție ...

- In ziua de 26.05.2018 la Sala Sporturilor din Constanta, a avut loc CAMPIONATUL NATIONAL de Ju-Jitsu rezervat sportivilor Juniori II si III, competitie din calendarul sportiv national al Federatiei Romane de Arte-Martiale, unde au participat peste 350 de sportivi de la 24 de cluburi din toata tara.…

- Zi cu rezultate pentru sportul de pe Bega. CSU Poli Timișoara este campioana naționala la floreta masculin pe echipe. Sportivii banațeni au caștigat toate cele cinci dispute care au avut loc astazi, in Sala de scrima „Ana Pascu” (Floreasca) din București, informeaza site-ul Federației Romane de Scrima,…

- Campionatul European de Qwan Ki Do pentru seniori, desfasurat in acest an in localitatea spaniola Gandia, a reprezentat un bun prilej pentru sportivii din judetul Suceava, dar si din toata tara de a-si testa limitele si nivelul tehnic, dar si cel fizic in fata unor adversari din toata Europa. ...

- Sportivii de la Revolution Academy Alba s-au intors acasa cu trei medalii de la Campionatul Național de Taekwondo WTF 2018, desfașurat in acest weekend la București. Delegația de la Alba a fost formata din trei sportivi, toți ajungand pe podium, asta in condițiile in care practica Taekwondo de doar…