Stiri pe aceeasi tema

- De neoprit! Și de neinvins! Așa sunt boxerii SCM/ CSM Bacau antrenați de Relu Auraș. In iarna, au luat locul 1 pe echipe la Campionatele Naționale de Seniori. Acum, odata cu reluarea competițiilor dupa pauza impusa de pandemie, au „recidivat” atat la Naționalele de Tineret, cat și la cele Under 22 disputate…

- Inotatoarea Coronei Alexandra Maticiuc a castigat joi, medalia de aur la tineret si medalia de bronz la seniori, in aceeasi proba de 50 metri bras, precum si medalia de argint in proba de 200 metri tineret, de la Campionatul National de la Bucuresti. In prima zi a competitiei, Alexandra Maticiuc a mai…

- Gata cu așteptarea! Weekend-ul trecut, Botoșaniul a gazduit Campionatul Național de cros rezervat categoriilor de varsta U18, U16, Copii 1 și 2. Pentru micuții atleți bacauani de la CSM și SCM care concureaza la Copii 2, prima competiție a anului a adus la pachet bucuria debutului și satisfacția prezenței…

- Dupa o vara imbelșugata, toamna a inceput la fel de rodnic pentru atletismul bacauan. Dovada sta ploaia de…medalii obținute de bacauani la Campionatul Național de atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23) derulat la finalul saptamanii trecute, la Cluj. Sportivii județului legitimați…

- Cristina Bujin a cucerit medalia de bronz in proba de triplusalt a senioarelor. Ioana Manoliu a obtinut trei medalii, doua la lungime si una la triplusalt. Florin Visan, de doua ori campion la triplusalt si de doua ori vicecampion la saritura in lungime. Campionatele Nationale de atletism pentru seniori…

- Vineri și sambata, „Cluj Arena” din Cluj Napoca va gazdui intrecerile Campionatului Național de Atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23). Probele din concurs sunt urmatoarele: 100 m, 2000m, 400m, 800m, 1500m, 10.000m, 110 m garduri, 400 m garduri, 3000 m obstacole, inalțime, prajina,…

- REȘIȚA – Dupa ce a reușit sa caștige doua medalii la Campionatele Naționale U20, atleta Daria Grigoroiu va concura la finalul aceste saptamani și la Campionatele Naționale de seniori și tineret. Iar peste alte cateva zile, Daria va participa și la Balcaniada, in Turcia, aceasta fiind practic ultima…

- Campionatul Național de Viteza in Coasta 2 și-a desfașurat a cincea etapa din 2020 in acest weekend la Darmanești, in județul Bacau. Cel mai nou traseu de concurs din campionat a pornit din localitatea Salatruc și a continuat pana langa lacul de acumulare Valea Uzului, pe o lungime de aproximativ 3…