Medalii dedicate memoriei lui Dan Botezatu

- Ajunul Craciunului și sarbatorirea Nașterii Mantuitorului ii vor gasi pe jandarmii bacauani implicați activ in cadrul dispozitivelor de menținere a ordinii și liniștii publice, organizate la nivel județean atat in cooperare cu polițiștii bacauani, cat și independent. Efectivele Inspectoratului de Jandarmi…

- Ultimii ani au convins presa ca frica – și numai frica – vinde marfa proasta și expirata. Prea multe din știrile noastre au devenit PANICA TV pentru a implementa spaima și a atrage atenția. Am aflat ca dupa sarbatori, pe 15 ianuarie, vine valul 5 al pandemie. Tot de la TV am aflat ca musai trebuie…

- Sportul a fost grav afectat din cauza crizei sanitare, dar, ca niște adevarați luptatori, indiferent de piedicile ivite in cale, boxerii bacauani au demonstrat darzenie și spirit competitiv. Impinși de la spate de o echipa de antrenori dedicați, in frunte cu maestrul Relu Auraș, reprezentanții bacauani…

- La data de 20 decembrie a.c., in jurul orei 01.00, un barbat de 30 de ani, din comuna Barsanesti, in timp ce conducea un autoturism pe directia de mers Targu- Ocna-Onesti, a pierdut controlul directiei de mers și a intrat in coliziune cu un stalp. In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca acesta…

- La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a avut loc un eveniment in cadrul proiectului „Multitraces” – Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (Formare multidisciplinara in economia circulara și valorificarea inteligenta a…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost mesagerii lui Moș Craciun pentru școlarii din comuna Dealu-Morii. De generozitate și omenie au dat dovada polițiștii bacauani care, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor- Consiliul Teritorial Bacau au onorat o misiune de suflet. Astfel,…

- Luna decembrie a debutat cu o competiție de mult așteptata la Bazinul de Inot Bacau, cu o participare numeroasa și anume 413 copii din țara. Bineințeles ca acest concurs s-a desfașurat cu respectarea normelor in vigoare impuse de pandemie și tocmai din acest motiv cele doua reuniuni zilnice obișnuite…

- Dupa ce a triumfat la copii, cadeți și juniori, Sport Club Municipal Bacau s-a incununat campioana Romaniei la greco-romane și in intrecerea seniorilor. Weekend-ul tredcut, la Reșița, bacauanii au dominat copios Campionatul Național de Seniori, unde au cucerit șapte medalii, dintre care trei de aur…