- Luptatorul sucevean Robert Muntean (14 ani) a urcat pe podium la Campionatul Național individual U15 de la Targu Mureș. Sportivul pregatit de Valerica Gherasim la LPS Suceava a cucerit medalia de bronz la categoria 85 de kilograme. Aceasta este cea de 15 medalie obținuta in acest an de catedra de lupte…

- CSU Neptun Athletic a cucerit nu mai putin de patru medalii in Campionatul National de baschet 3x3 - doua de aur si una de bronz in CN masculin si feminin 3x3, si una de bronz in competitia masculina U23, totodata dand si MVP-urile competitiilor de seniori: Cristian Mainea si Alina Podar. A fost un…

- LPS Suceava a ramas sa lupte pentru medaliile de bronz in cadrul Campionatul Național de rugbi U17, dupa ce a pierdut semifinala disputata in fața celor de la Soimii-Dinamo București, cu scorul de 16-30, la finele saptamanii trecute. In finala mica a Campionatului Național U17, LPS Suceava va intalni,…

- In intampinarea Campionatului Național de copii și juniori, la Navodari a fost organizat un turneu de șah-blitz: Cupa Prieteniei. Turneul s-a desfașurat pe durata a noua runde la un timp de joc de trei minute + 2 secunde/mutare pentru fiecare jucator, proba pe care micii sahisti o vor intalni și la…

- Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, in patru zile sportivii mureșeni au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur la Campionatul Național de inot. ,,In patru zile sportivii nostri au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur! In ultima…

- Canotorii de la CS Mureșul Tg.Mureș au cucerit 7 medalii, dintre care 3 de aur, 1 de argint și 3 de bronz, la Campionatul Național pe ergometru de la Deva, competiție rezervata juniorilor, seniorilor și categoriei masters. Au urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere, devenind campioni…

- Campionatul Național de Sala cadeți U18 care s-a desfașurat la Bucuresti, in perioada 12-13 martie a.c., i-a adus atletei Vasile Rut Cristina, legitimata la Clubul Sportiv Municipal(CSM) Sfantu Gheorghe, doua medalii- una de argint și una de bronz. Astfel, la proba de 3000 m, sportiva covasneana…

- Baza sportiva de la Cheile Gradiștei-Fundata, din județul Brașov, gazduiește, in perioada 12-13 martie, Campionatul Balcanic și Campionatul Național de schi fond, pentru seniori, juniori și amatori. Participanții se vor intrece la probele de 7,5 km liber și 500 metri sprint. Valeriu Voaideș Articolul…