- Steagul judetului Covasna, cu privire la care a fost adoptata recent o hotarare de guvern, a fost arborat oficial joi pe cladirea Consiliului Judetean, din municipiul Sfantu Gheorghe. Presedintele Consiliului, Tamas Sandor, a declarat ca au trecut aproape sase ani de cand steagul a fost aprobat de consilierii…

- Societatea de salubrizare TEGA SA organizeaza timp de doua zile, in zilele de 24-25 septembrie, o noua campanie de colectare de sticla, in municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit organizatorilor, campania se va desfașura in urmatoarele șase locații: Parcarea din fața stadionului „Szabo Kati” (str. Stadionului)…

- „Cupa KOKORO & Brașov Open Ju-Jitsu 2021”, competiție de arte marțiale aflata la a X-a ediție, a adus noi rezultate remarcabile pentru sportivii secției de Arte Marțiale a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe care s-au intors acasa cu 18 medalii – 8 de aur, 7 de argint și 3 de bronz. La…

- Puterea de consolidare a comunitații prin programul de participare a tinerilor Com’ON Sepsi era deja evidenta dupa primele doua ediții, iar al treilea program, cel de anul acesta, a inceput cu un interes care le-a depașit pe cele anterioare. Peste 50 de idei au fost primite pe platforma comonsepsi.ro,…

- Dupa un sezon incarcat, cu multe competiții, dar și multe medalii, sportiva Secției de Atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sf.Gheorghe, Rut Cristina Vasile, a reușit sa obțina medalia de argint in proba de 5000 m din cadrul Campionatului Național U20 desfașurat la Pitești, in perioada 30-31…

- Instalatia de lumina Gaia, reprezentand planeta Pamant, a fost expusa vineri, pentru zece zile, in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe. Imensa lucrare realizata de artistul britanic Luke Jerram are un diametru de 7 metri si este o replica la scara de 1 la 1,8 milioane a planetei Pamant, fiind…

- Centrele de vaccinare din judetul Covasna isi reduc activitatea in luna august ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de COVID-19 si a interesului populatiei pentru vaccinare. Potrivit conducerii Directiei Judetene de Sanatate Publica, centrul de vaccinare aflat in incinta vechiului sediu al Directiei…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Covasna a propus ca sesiunea a doua a Bacalaureatului, care va incepe pe 16 august, sa se desfasoare in doua unitati de invatamant, respectiv la Colegiul National „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe si la Liceul Tehnologic „Gabor Aron” din Targu Secuiesc.…