Stiri pe aceeasi tema

- Lotul de canotaj al Romaniei a caștigat șapte medalii la Regata Internaționala de lunga distanța „D’Inverno sul Po”, eveniment organizat in weekend de Clubul de canotaj Esperia-Torino. Sportivii romani adauga la palmares 3 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz. Regata a fost destinata ambarcațiunilor…

- Un barbat acuzat ca a ajutat la uciderea ministrului de externe srilankez in 2005 a fost condamnat la sase ani si 10 luni de inchisoare de un tribunal din Germania, informeaza luni DPA, potrivit Agerpres.El i-a furnizat unui lunetist informatii cruciale pentru a comite crima, a declarat luni…

- Trei politisti germani au fost loviti cu salbaticie de mai multi romani, dupa ce oamenii legii i-au rugat sa dea muzica mai incet ca sa-si lase vecinii sa doarma. Incidentul a avut loc duminica seara, 5 ianuarie, in localitatea germana Hammacherstrasse.

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Larisa Iordache a avut si un mesaj pentru fani. "Bunatatea in cuvinte creeaza incredere. Bunatatea in gandire creeaza profunzime. Bunatatea in daruire creeaza iubire", a scris Larisa Iordache in descrierea fotografiei. Ultima fita vine de la Dubai. Cum arata bradul de Craciun al Anamariei…

- Sportivii romani au cucerit noua medalii, marti, la Campionatele Europene de haltere Under-15 si Under-17 de la Eilat (Israel), dintre care cinci de aur, una de argint si trei de bronz. Mihaela Valentina Cambei a castigat trei medalii de aur la cat. 49 kg, Under-17, cu 77 kg la smuls,…

- Pasiune, spirit de competiție și antrenamente dure...in bucatarie. Sunt condițiile pe care le indeplinește echipa de bucatari care va reprezenta Romania la Olimpiada Mondiala de Gastronomie, programata in februarie, la Stuttgart, in Germania.

- Artiștii moldoveni au obținut medalii de aur, argint și bronz la cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Delfice CSI, care s-a desfașurat in perioada 22-25 noiembrie, in regiunea Moscova, Federația Rusa, informeaza MOLDPRES .