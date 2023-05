Stiri pe aceeasi tema

- Elevul plutonier major Daniel Popa, absolvent al promoției 2023 a Colegiului Militar din Alba Iulia, participa la ultima testare pentru admiterea la prestigioasa Academie Militara Navala a SUA din Annapolis – United States Naval Academy. Tanarul este prezent in aceasta perioada la sesiunea speciala…

- FOTO: Aur pentru echipa de handbal a Colegiului Militar din Alba Iulia, la Spartachiada. Cine sunt jucatorii care au adus victoria Echipa de handbal a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a incheiat Olimpiada sportului militar liceal, etapa a II-a, fara infrangere. Jucatorii pregatiți…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, organizeaza in data de 12 mai 2023, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se desfasoara la Casa de Cultura a Sindicatelor…

- Pompierii suceveni au intervenit in aceasta seara la un „inceput de incendiu" care a avut loc intr-o camera a caminului studențesc al Universitații „Ștefan cel Mare" de pe strada Mihai Viteazul. Potrivit ISU Suceava, la fata locului s-au deplasat pompierii militari cu doua ...

- FOTO| Echipa de handbal baieți a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, locul II la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Echipa de handbal baieți a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a ocupat Locul II la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.…

- Intrebat despre medalia de bronz obținuta de Florentina Ivanescu la Grand Slam-ul de judo din Uzbekistan și despre calificarea matematica la Olimpiada de la Paris, antrenorul Valentin Ionița, de la CSM Pitești, ne-a declarat: ”Dupa mai multe competiții in care a obținut locul 5, inclusiv Campionatul…

- Liceul Voltaire serbeaza “Le Mois de la Francophonie” (Luna Francofoniei) proiect national initiat și organizat cu sprijinul Ambasadei Franței din Romania, Institutului Francez din București, al Inspectoratului Scolar Judeatean Dolj, al Lectoratului Francez al Universitații din Craiova, al Centrului…