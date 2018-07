Medalie de aur pentru Corala Armonia a cucerit la Olimpiada Mondiala a Corurilor desfasurate la Tshwane, in nordul Africii de Sud,

Stiri pe aceeasi tema

- Corala Armonia, apartinand Arhiepiscopiei Tomisului, este din nou cel mai bun cor barbatesc din lume. Premiul a fost obtinut la Jocurile Mondiale Corale ce se desfasoara la Tshwane (4-14 iulie 2018), in Africa de Sud.

- Ana Costache (8 ani) are, dupa doar doi ani de canto, zeci de premii obtinute la festivalurile de folclor din toata tara. Cei care fac eforturi foarte mari, sprijinind-o sa isi slefuiasca talentul, sunt singurii parinti pe care-i stie, asistenta maternala si sotul acesteia.

- Delegatia Romaniei a cucerit 7 medalii, 1 de aur, 5 de argint si 1 de bronz, la editia 2018 a Campionatelor Europene de canotaj pentru juniori, care s-au incheiat duminica la Gravelines, in Franta. Echipajul...

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz.

- Șase medalii au cucerit elevii din lotul olimpic al Romaniei la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru seniori de la Belgrad. Sergiu Novac, elev la Colegiul Național „C. Brediceanu” din Lugoj, a cucerit medalia de argint.

- Campionatul Mondial Scolar de Șah s-a desfașurat in stațiunea Durres, din Albania, iar lotul Romaniei a fost alcatuit din 16 sportivi, care au reprezentat cu onoare țara noastra la aceasta competiție, desfașurata intr-o frumoasa stațiune de pe malul Marii Adriatice. La sfarsitul competitiei, sahista…

- Germania va prelua inca 10.000 de refugiati din Africa de Nord si Orientul Mijlociu, in virtutea programului Uniunii Europene de redistribuire a migrantilor, relateaza joi dpa, conform agerpres.ro. In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat…