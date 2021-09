Medaliații olimpici ai Romaniei la canotaj, apariție inedita la Astra Film Festival Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Ciprian Tudosa, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc și Mihai Țiganescu au urcat in barci și au vaslit pe lacul din Dumbrava Sibiului pentru a urmari un film proiectat in aer liber in cadrul programului special Barcile de Salvare. A fost vorba despre documentarul realizat de jurnalistul Alex Dima (Pro TV, Romania, te iubesc!), care prezinta situația defrișarii padurilor din Romania și dreptul generației tinere de a avea un viitor cu aer curat. Canotorii au fost intampinați cu aplauze la…