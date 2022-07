Stiri pe aceeasi tema

- ”Activele nete ale celor 233 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna iunie cu 2,1%, pana la nivelul de 50,2 miliarde lei (10,2 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 6,4%; iesirile nete ale lunii au totalizat 710 milioane lei (144 mililioane euro)”, arata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis luni, 18 iulie, ca printre cele 10 motive pentru care se schimba legile educatiei se numara analfabetismul funcțional ridicat, necesitatea creșterii spiritului gandirii critice și faptul ca sistemul de invațamant este invechit.Intr-un prim argument, Sorin…

- Asociația Elevilor București-Ilfov susține ca, odata cu noile schimbari propuse in Legile Educației, elevii risca sa devina „cobai ai experimentelor miniștrilor revoluționari”, potrivit Digi24. In replica, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis ca instituția pe care o conduce s-a consultat…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa.

- Ciprian Galusca, coordonator al campaniei Greenpeace pentru paduri si biodiversitate, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre afirmatia ministrului Mediului ca vremurile cu defrisarile masive au apus, ca s-au facut unele progrese, inclusiv prin introducerea sistemului…

- Solicit ministrului Energiei REGANDIREA planului de renuntare la carbune. Daca alte state pot, se va putea si in Romania! Propunerea ministrului Energiei, de inchidere definitiva a activitatii de extragere a carbunelui, nu are sens in conditiile in care alte state membre UE redeschid astfel de capacitati”,…

- Sambata, 14 mai, de Noaptea Muzeelor, aproximativ 170 spatii culturale din 87 localitati din toata Romania, vor ademeni publicul sa le treaca pragul. Evenimentul este initiat de Ministerul Culturii din Franta si patronat in prezent de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consilul International al Muzeelor.