- Duo-ul revine in orașul de pe Bega, vineri, 4 octombrie, de la ora 20.00, la Aethernativ, unde organizatorii ne promit o „seara sociala, economica și culturala in compania celor de la Karpov not Kasparov”. Karpov not Kasparov este unul dintre cele mai bune produse de export synth-pop/dance/electronic…

- Clipul de 12:13 minute, intitulat „Visiting Oradea, Romania | Hidden Gem in Europe!”, prezinta orașul de pe Crișul Repede și indeamna lumea sa viziteze „bijuteria ascunsa in Europa”. Jack și Gab au ajung in acesta vara in Romania, iar printre orașele vizitate in țara noastra se numara…

- Pasionatii tenisului de masa au ocazia sa se dueleze la turneul international „Ping-Pong fara ftontiere”. Competitia este organizata de CS Tibclau Oradea, prin Tibor Varadi, duminica 8 septembrie, incepand cu ora 10:00. la sala de tenis din cadrul Era Shopping Park Oradea si-au anuntat prezenta sportivi…

- Solicitarea vine și in urma situația din acest an, cand bugetul național a fost aprobat abia in primavara, administrațiile locale ramanand luni de zile fara bugete. Potrivit Mediafax, acordul a fost semnat miercuri, 4 septembrie, și transmis primului -ministru și ministrului finantelor publice.…

- Un bihorean de 29 de ani s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Episcopia Bihor, pe sensul de intrare in țara intr-un tren care circula pe ruta Budapesta-București. In urma efectuarii verificarilor specifice, polițiștii de frontiera au constatat ca pe numele barbatului era emis, de catre…

- La controlul de fontriera, barbatul in varsta de 49 de ani a prezentat documentele de identitate și certificatul de inmatriculare pentru autoturismul in cauza. In urma verificarilor in baza de date s-a constatat ca mașina figureaza ca „bun pentru confiscare“, alerta introdusa de autoritatile din…

Mașinile cu trekker au strabatut cele mai importante orase din Romania, inclusiv Oradea. In aceste zile, o astfel de mașina și-a facut, din nou, apariția in oraș, dupa ce și in anii trecuti, Oradea a fost pe harta companiei Google.