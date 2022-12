Stiri pe aceeasi tema

Optimile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar incep sambata, programul zilei fiind urmatorul:

- Mondialul din Qatar va afla miercuri, 30 noiembrie, numele echipelor care se vor califica in optimi din Grupele C și D. Argentina lui Lionel Messi are un meci de totul sau nimic cu Polonia lui Robert Lewandowski. Vor fi din nou cate doua partide la aceeași ora (de la 17:00, respectiv 21:00).

- Mondialul din Qatar iși va afla marți, 29 ianuarie, echipele calificate din Grupele A și B. Vor fi tot patru meciuri, dar cate doua la aceeași ora (de la 17:00, respectiv 21:00). In Grupa A, Olanda este mare favorita la calificarea in optimi, in timp ce Anglia domina ierarhia in Grupa B și are un meci…

- Iubitorii fotbalului vor avea parte duminica de alte patru meciuri interesante, capul de afiș al zilei fiind confruntarea dintre Spania și Germania. Trupa lui Hansi Flick nu-și mai permite pași greșiți dupa ce a pierdut surprinzator impotriva Japoniei. Duelurile vor fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- Ziua de sambata, 26 noiembrie, aduce meciuri interesante la CM 2022 din Qatar. Lionel Messi și compania trebuie sa evite o infrangere cu Mexicul, in caz contrar „Pumele” fiind in pericol sa plece acasa inca din faza grupelor. O alta partida interesanta a zilei va fi cea dintre Franța și Danemarca.

- ​​A cincea zi de meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar va debuta cu partida dintre Elveția și Camerun, dar joi iși vor face apariția pe gazon și Cristiano Ronaldo și Neymar. Cele patru dueluri de pe 24 noiembrie vor fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- ​A patra zi de meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar va debuta cu meciul Croației (vicecampioana en-titre a lumii) contra Marocului. Cele patru dueluri de pe 23 noiembrie vor fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- A treia zi de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar o va aduce in lumina reflectoarelor pe Franța, campioana en-titre a lumii. Trupa lui Didier Deschamps va juca impotriva Australiei pe „Al Janoub Stadium”.