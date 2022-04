Meciurile retur din sferturile Europa League se disputa in aceasta seara. Atalanta - RB Leipzig va incepe la ora 19:45, in vreme ce restul partidelor au 22:00 drept ora de start. Singura echipa care abordeaza returul in avantaj este Braga, dupa 1-0 in turul cu Rangers. In rest, a fost 1-1 pe linie.Doi romani sunt in continuare implicați in a doua competiție europeana. Valentin Mihaila (Atalanta) și Ianis Hagi (Rangers). ...