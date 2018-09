Meciurile Președinte-Premier: cum s-au luptat Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis cu șefii Executivului Meciurile Președinte-Premier. Relația celor doua instituții a fost de multe ori tensionata, din cauza diferenței de viziune, dar și a orientarii politice diferite. Ion Iliescu a colaborat instituțional mai bine cu Adrian Nastase și Nicolae Vacaroiu, in timp ce, cu Petre Roman, s-a ajuns la caderea Guvernului, dupa episodul Mineriadei. Și Emil Constantinescu s-a luptat in mandat cu premierii care i-au fost ostili, in timp ce Traian Basescu a gasit o soluție inedita pentru a colabora cu Victor Ponta: „pactul de coabitare”. Klaus Iohannis s-a lovit de un blocaj total in relația instituționala cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

