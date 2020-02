Meciurile din Serie A, blocate de coronavirus Meciurile etapei a 25-a din Serie A au fost bulversate de epidemia de coronavirus din Italia. Nu mai puțin de trei partide care ar fi trebuit sa se dispute duminica au fost amanate. Decizia a fost luata de catre... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

