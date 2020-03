Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta COVID-19 și luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, Federația Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competițiile pana la data de 31 martie 2020. Drept…

- ​Federatia Româna de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pâna la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF.Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta…

- Universitatea Craiova devine primul club din Liga 1 care demareaza pregatirile pentru formarea lotului de 20 de jucatoare Under 15, conditie necesara pentru obtinerea licentei de participare în prima divizie începând cu sezonul 2020/2021, informeaza frf.ro.Formatia din Banie a…