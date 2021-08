Meciurile din calificările US Open vor avea loc fără public Organizatorii US Open au anuntat ca la meciurile din calificarile turneului de grand slam nu vor putea asista spectatori. „A fost o decizie dificila pentru federatia americana, avand in vedere popularitatea imensa a calificarilor US Open pentru fani, dar dupa discutii au autoritatile sanitare locale si cu echipa medicala a US Open, s-a stabilit ca este decizia corecta pentru a se asigura sanatatea si siguranta tuturor”, se arata pe site-ul competitiei. In calificari vor fi angrenati 256 de sportivi. In total, in saptamana calificarilor in locul de desfasurare a competitiei se vor afla peste 2.500… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spectatorii nu vor putea asista la turneul de calificare de la US Open, ultima competitie de Mare Slem din acest sezon in circuitul profesionist de tenis, din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, au anuntat organizatorii, citati de EFE. Decizia a fost luata dupa o intalnire cu autoritatile…

- Organizatorii US Open au anuntat ca la meciurile din calificarile turneului de grand slam nu vor putea asista spectatori, potrivit news.ro. “A fost o decizie dificila pentru federatia americana, avand in vedere popularitatea imensa a calificarilor US Open pentru fani, dar dupa discutii au…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a raspuns solicitarii Europa FM și a comentat faptul ca trei preoți au susținut o slujba de pomenire pentru Ion Antonescu. Cei trei preoți din Vaslui sunt cercetați penal dupa ce, la inceputul lunii, au tinut o slujba de comemorare a mareșalului…

- Organizatorii US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului din tenisul profesionist, vor permite accesul spectatorilor la suta la suta din capacitate pe toata durata celor doua saptamani de competitie la editia dun 2021, programata in perioada 30 august - 12 septembrie, informeaza presa americana.…

- Germania are in vedere organizarea de concerte la exterior in aceasta vara, cu distantare sociala si testare COVID-19 pentru participanti si, daca numarul de cazuri va continua sa scada, suporterii ar trebui sa se poata intoarce pe stadioane la meciurile de fotbal incepand din luna august, a declarat…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, nu a exclus posibilitatea ca facturile la gaz sa creasca la iarna cu 20% pana la 25%. Acesta susține ca liberalizarea pieței gazului s-a facut anul trecut la pornit de la un preț care era foarte jos, pentru ca a fost pandemie și nu a fost cerere și nu putem compara…

- Festivalul Neversea nu va mai avea loc in perioada 8-11 iulie a acestui an, au anunțat organizatorii. Aceștia au precizat ca sunt nevoiți sa reprogrameze evenimentul, deoarece nu iși doresc o varianta de compromis a festivalului, conform normelor sanitare in vigoare, care spun ca in luna iulie pot participa 2500…