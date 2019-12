Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Federatiei Judetene de Fotbal au efectuat ieri tragerea la sorti a meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In urna s-au aflat sapte formatii de Liga a IV-a, este vorba de ASA Rarau Campulung Moldovenesc, Somuzul Preutesti, Recolta Fantanele, FC Pojorata, LPS Suceava, ...

- Scoruri fluviu in mansa retur a sferturilor de finala ale Cupei Republicii Moldova la fotbal. Dupa victoria cu 1-0 din prima mansa, Sheriff Tiraspol detinatoarea trofeului, a zdrobit in deplasare cu 5-0 pe Dinamo-Auto.

- Faza optimilor de finala a Cupei Romaniei se disputa saptamana viitoare, intre 29 și 21 octombrie. Meciurile se vor juca intr-o singura manșa eliminatorie, pe terenul echipei mai slab clasate in sezonul anterior sau celei de eșalon inferior, dupa caz. In aceasta faza competiționala s-au calificat…

- Vlad Costan, Alin Scutariu și Costel Gradinariu au adus victoria cu 3-1 a Siretului Dolhasca in confruntarea cu FC Pojorata, din cadrul etapei a VII-a a Ligii IV-a. In urma acestui rezultat, formația antrenata de Constantin Ferariu, invincibila in acest sezon, iși pastreaza fotoliul de lider. Pe ...

- Jocurile din cadrul saisprezecimilor Cupei Romaniei vor avea loc in perioada 29-31 octombrie cu incepere de la ora 14.30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF. Jocurile din optimile si sferturile de finala se disputa in sistem…

- Se știu optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa tragerea la sorți care a avut loc la Casa Fotbalului. Meciurile din optimile Cupei Romaniei: Sanatatea Cluj - Petrolul PloiestiForesta Suceava - DinamoSepsi - AstraAcademica Clinceni - FC BotosaniU Cluj - FCSBMetalul…

- Ziarul Unirea Industria Galda – Petrolul Ploiești, in „16”-imile de finala ale Cupei Romaniei | Echipa de tradiție in fața formației conduse de Paul Ciuca Industria Galda, calificata in premiera la acest nivel, va intalni pe in „16-imile de finala ale Cupei Romaniei, pe divizonara secunda Petrolul Ploiești,…

- Faza a 4-a a Cupei Romaniei s-a incheiat miercuri seara. 11 echipe din Liga 2 și 7 din Liga 3 au ramas in competiție, iar din faza urmatoare, a 16-imilor, intra și cele 14 cluburi din Liga 1. Meciurile din turul urmator vor fi stabilite astazi, 12 septembrie, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului, […]…