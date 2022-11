Germania isi joaca duminica, 27 noiembrie, locul in optimile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a pierdut in mod surprinzator primul meci de la turneul final, scor 1-2, in fata Japoniei. Aceasta infrangere pare sa fi redus intr-o proportie importanta sansele „nationalmannschaft” de a trece de Grupa E a turneului final. Cuprins: Programul zilei de 27 noiembrie Rezultate inregistrate pana acum in grupele E si F Grupa E Grupa F Programul ultimelor meciuri din grupele E si F Grupa E Grupa F Pentru a fructifica oportunitatile de calificare ramase, echipa pregatita de Hansi…