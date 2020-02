Decizia amanarii meciurilor din Seria A a fost luata de ministrul Sportului care a hotarat ca toate evenimentele programate duminica in regiunile Veneto si Lombardia sa fie amanate, in contextul in care Italia a anuntat ca a inregistrat in aceasta parte a tarii doua decese provocate de infectia cu coronavirus, alte sute de persoane sunt confirmate pozitiv.

Astfel, nu se vor mai juca Inter - Sampdoria, Atalanta Bergamo - Sassuolo si Verona - Cagliari.

De asemenea, partida dintre AC Torino si Parma, din etapa a 25-a din Serie A, programat duminica, de la ora 15:00, a fost amanata…