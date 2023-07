Stiri pe aceeasi tema

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- ​Dupa ce și-au luat pulsul in prima etapa din faza grupelor, echipele participante la turneul final al Campionatului European de tineret U21 gazduit de Romania și Georgia intra in faza meciurilor hotaratoare. Echipele care au pierdut puncte in prima runda sunt obligate sa iasa la joc in tentativa de…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Pe langa Romania U21 - Ucraina U21, Campionatul European de tineret mai programeaza astazi 3 partide: Georgia U21 - Belgia U21, Portugalia U21 - Olanda U21, de la 19:00, plus Spania U21 - Croația U21, de la 21:45. Georgia U21 - Belgia U21 și Portugalia U21 - Olanda U21 se disputa in Georgia, la Tbilisi,…

- ​Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…