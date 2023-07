MECIURI AMICALE – Minaur pierde la scor primul amical al verii

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a promovat in liga a III-a, CS Academica Recea anunța ca nu se mai inscrie in campionat din cauza divergențelor politice de la nivelul comunei. ”Azi s-a jucat cel mai important meci pentru CS Academica Recea din sezon. Din pacate echipa noastra a pierdut și pleaca capul in fața politicului!…

- Reunirea lotului CS Minaur Baia Mare va avea loc in data de 3 iulie, ora 10.30, la Stadionul „Viorel Mateianu”, conform anunțului oficial facut de oficialii clubului baimarean. Baimarenii se vor pregati, pentru 2 saptamani, pe plan local, iar ulterior „fotbaliștii” vor efectua un stagiu de pregatire…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur Baia Mare a anunțat astazi, 15 iunie, un nou transfer. Este vorba despre Nikola Iovanovic, nascut la Subotica (Serbia) in data de 19 decembrie 1998, respectiv joaca pe postul de inter dreapta și vine de la Tatran Presov. Potrivit csminaur.ro, sezonul trecut a…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN, intervalul de valabilitate fiind 08 iunie, ora 21 – 09 iunie, ora 23. In Maramureș, potrivit informațiilor furnizate de catre Administrația Naționala de Meteorologie, vom avea din aceasta noapte, dar și in zilele care urmeaza instabilitate atmosferica accentuata.…

- Incepand de saptamana urmatoare, orice director de scoala ar putea refuza inscrierea in invatamantul de masa a copiiilor cu CES. Semnalul de alarma este tras de cei de la Asociatia Com Passion referitoare la copiii cu CES din școlile din Romania. Asociația amintita mai sus cere tuturor parlamentarilor…

- Partea buna a meciului disputat de CS Minaur azi, 6 mai, in Slatina, meci pierdut de baimareni, a fost aceea ca trei jucatori de la Academia de fotbal Minaur Baia Mare au debutat in Liga a II-a sub culorile Minaurului. Potrivit csminaur.ro, este vorba despre Emanuel Breban – 17 ani, care a și aparat…

- Deși la inceput de sezon visau chiar la accederea in Liga I, minauriștii s-au trezit destul de repede din acest vis și și-au dat seama și ca a continua in Liga 2 va fi o mare provocare. Nu a fost sa fie in acest sezon, poate sezonul viitor. Dar sunt multe necunoscute, trebuie aduși oameni competenți,…

- CS Minaur Baia Mare a anunțat un nou transfer. Este vorba despre Katarina Pavlovic, care joaca pe postul de inter dreapta. Pavlovic vine in Baia Mare de la CSM Targu Jiu. In sezonul 2021 și 2022 a jucat pentru Rocasa Gran Canaria, cu care a caștigat finala EHF European Cup. In acel sezon european, Katarina…