- Federația Europeana de Handbal a anunțat ca nu se va mai juca niciun meci sub egida sa pana pe 12 aprilie. Handbalul european ia pauza cel puțin pana pe 12 aprilie din cauza epidemiei de coronavirus. EHF a anunțat vineri ca toate partidele din cupele europene vor fi reprogramate. Ce meciuri de handbal…

- UEFA, care va dezbate marti situatia competitiilor de pe continent in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa anunte suspendarea Ligii Campionilor si Ligii Europa si amanarea Campionatului European pentru 2021, sustine L’Equipe.“Ideea este ca Liga Campionilor si Liga Europa sa se poata…

- ​Campioana la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a anuntat, duminica, amânarea punerii în vânzare a biletelor pentru partida cu PSG, din 22 martie, contând pentru optimile Ligii Campionilor, ”în urma ultimelor masuri luate cu privire la Covid-19”, scrie News.ro.”Astazi,…

- ​Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a fost invinsa sambata, in deplasare, de detinatoarea trofeului, Gyor ETO, scor 35-29 (20-15), in ultimul meci din grupa principala II a Ligii Campionilor. Ambele echipe vor juca in sferturile de finala ale competitiei.

- Dinamo s-a calificat in „optimile” Ligii Campionilor la handbal masculin și a stabilit o performanța incredibila. Campioana Romaniei este singura echipa neinvinsa in acest sezon. Dinamo va juca in „optimile” Ligii Campionilor la handbal masculin cu PSG, cea mai bogata echipa din lume. Cele doua manșe…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin s-a calificat, in premiera, duminica, pe teren propriu, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia portugheza Sporting...

- SCM Ramnicu Valcea a terminat la egalitate cu formatia slovena RK Krim Mercator Ljubljana, 28-28 (12-13), sambata, in deplasare, in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a scapat printre degete victoria, primind gol cu zece secunde inainte de final…

- CSM Bucuresti s-a impus in duelul cu Metz, disputat duminica, pe teren propriu si incheiat cu scorul de 32-27. Partida a contat pentru grupele principale ale Ligii Campionilor de handbal feminin.