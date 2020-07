Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova se afla in clasamentul Ligii 1 la un singur punct in spatele liderului CFR Cluj. Vineri, Craiova are meci la Medias, cu Gaz Metan.Antrenorul craiovenilor, Cristiano Bergodi, considera ca meciul de la Mediaș inseamna un examen de maturitate iar echipa…

- Managerul general al Craiovei, Marcel Popescu, considera ca echipa sa ar putea caștiga titlul inainte de ultima etapa. Acesta merge mai departe și spune ca nu l-ar vedea pe Dan Petrescu, antrenorul rivalei CFR Cluj, in Banie. Incurajat și de victoria din Gruia (3-2), „acolo ne-am dat BAC-ul", managerul…

- ​Dan Petrescu a vorbit dupa înfrângerea CFR-ului de pe teren propriu (2-3 în fața Craiovei), antrenorul formației din Gruia fiind de parere ca oltenii au devenit favoriți la câștigarea titlului. Ce spune Dan Petrescu"Au fost multe ocazii de ambele parti, am revenit…

- Antrenorul Universitații Craiova , Cristiano Bergodi, a obtinut prima sa victorie din cariera impotriva lui CFR Cluj, echipa pe care a pregatit-o in sezonul 2006-2007. Bilanțul sau era de 5 infrangeri si 3 egaluri in disputele cu ardelenii. „Ca jucator il mai batusem pe Dan Petrescu, dar ca antrenor…

- „Azi nu trece nimic de mine!", cu acest gand a debutat in Liga 1 puștiul de 17 ani Otto Hindrich pentru CFR Cluj, in victoria ardelenilor la Botoșani, 2-0, unde a avut doua intervenții curajoase. Dan Petrescu a surprins pe toata lumea la Botoșani, alegand sa-l foloseasca in poarta pe mezinul lotului,…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Botosani, scor 2-0, ca formatia sa a meritat victoria si ca il bucura atitudinea jucatorilor, anunța news.ro.“Aveam mare nevoie de trei puncte, mai ales ca Craiova a castigat. Ma bucur de atitudinea baietilor.…