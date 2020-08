Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul FCSB - CFR Cluj, programat, vineri, de la ora 20.30, restanta etapa a opta din play-off-ul Ligii I, anunța news.ro.Kovacs va fi ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene. Rezerva va fi Catalin Popa, iar observator Constantin…

- Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, joi, ca echipa sa este interesata de jucatori din play-out-ul Ligii I, potrivit news.ro.Citește și: Șefii Grupului Naval Sulina, cei datori sa supravegheze ce intra din Marea Neagra, SCAPA 'basma curata' in dosarul drogurilor pierdute in larg"Intalnim…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul FCSB - CFR Cluj, programat, sambata, de la ora 21.00, in etapa a opta din play-off-ul Ligii I, potrivit news.ro.Kovacs va fi ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene. Rezerva va fi Lucian Rusandu, iar observator…

- Arbitrul Marius Avram va conduce la centru partida Dinamo – Chindia Targoviste, care se va disputa joi, de la ora 19.00, restanta din etapa a treia a play-out-ului Ligii I, informeaza News.ro.Citește și: FRF a decis suspendarea jucatorilor Kevin Boli de la CFR Cluj si Jorip Ivancic de la Chindia…

- Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce la centru partida CFR Cluj – Gaz Metan Medias, care se va disputa luni, de la ora 20.30, in etapa a saptea a play-off-ului Ligii I, potrivit news.ro.Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Eugen Gheorghe.Arbitru de rezerva va fi Rares…

- Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce la centru partida Gaz Metan Medias – Universitatea Craiova, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, in etapa a sasea a play-off-ului Ligii I, relateaza News.ro.Citește și: Campionatul de fotbal al Spaniei se incheie fara spectatori: 'Este cel mai sigur…

- Istvan Kovacs (35 de ani) va arbitra derby-ul etapei #5 din play-off-ul Ligii 1, CFR Cluj - CS Universitatea Craiova (duminica, 28 iunie, ora 20:00). CFR Cluj - Craiova, partida extrem de importanta in lupta pentru titlu din Liga 1, poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe…

- CCA a anunțat brigada care va oficia derbiul dintre CFR Cluj și „U“ Craiova, din runda 5 a play-off-ului Ligii 1. Astfel, meciul de duminica, de la ora 20.00, de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, va fi arbitrat de Istvan Kovacs (Carei). El va fi ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu și…