Joonas Tamm, stoperul eston adus in aceasta vara la echipa, va fi aproape sigur titularizat in meciul de joi, Saburtalo - FCSB, mai ales dupa ce Gigi Becali l-a desființat pe Denis Haruț pentru modul in care a jucat la remiza cu Universitatea Cluj (1-1). FCSB n-are timp sa planga prea tare dupa punctele pierdute in etapa de debut a Ligii 1, 1-1 cu U Cluj. Joi seara va incepe aventura europeana, iar adversara ii va fi Saburtalo, formație din Georgia. ...