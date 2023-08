Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca a pus in vanzare biletele pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024, care sunt disponibile in aplicatia Fan Arena, potrivit Agerpres."Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie,…

- Neversea 2024. Incepand de joi, 20 iulie 2023, vor fi puse in vanzare primele abonamente de festival pentru a șasea ediție Neversea. Ediția 2023 a festivalului Neversea a fost o adevarata celebrare a celor 5 ani, iar cei peste 277.000 de fani prezenți in toate cele 4 zile de festival au fost incantați…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe Arena Nationala din Capitala partidele cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie) din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. „Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a aprobat, in cadrul ședinței de joi, plafonarea prețului biletelor destinate suporterilor echipei oaspete in ce priveste meciurile din Prima Liga.

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal s-a intrunit joi și a decis mai multe schimbari care se vor aplica din acest sezon sau din sezoanele viitoare, cum este cazul maririi numarului de echipe la liga secunda.