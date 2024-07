Meciul NK Maribor – „U“ Craiova se vede la tv

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul european la Craiovei incepe in Slovenia. Maribor – Universitatea Craiova se vede in direct pe Antena Stars si in AntenaPLAY. Mansa intai a duelului din turul 2 preliminar al Conference League se va disputa astazi, de la ora 21:15, pe terenul lui NK Maribor, de 15 ori campioana a Sloveniei.

- UEFA a anunțat astazi brigada de arbitri pentru meciul NK Maribor – Universitatea Craiova , din prima manșa a turului doi preliminar al Conference League. Confruntarea din Slovenia va avea loc joi, 25 iulie, de la ora 21.15 și va fi arbitrata de o brigada din Danemarca. Astfel, centralul partidei va…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova iși vor afla astazi adversarele pentru turul trei din Conference League. Tragerea la sorți va avea loc la Nyon, de la ora 15:00. In turul doi, trupa din Gruia va infrunta Neman (Belarus), in timp ce oltenii vor juca cu Maribor (Slovenia). In aceasta dimineața, UEFA…