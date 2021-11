Meciul Minaur – Steaua, in direct pe ZiarMM

Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de cinci meciuri in care vor fi angrenate echipele de handbal ale CS Minaur Baia Mare vor fi transmise in direct la TV. Potrivit siteului oficial al gruparii baimarene, primul dintre acestea va fi chiar in acest final de saptamana. Astfel, in 16 octombrie HC Zalau va da piept cu CS Minaur…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia de liga secunda CSA Steaua Bucuresti scorul de 2-1 (1-0), sambata, intr-un meci de pregatire desfasurat pe terenul 6 din Complexul Sportiv Steaua. Stephan Draghici (22) si George Calintaru (65) au marcat golurile victoriei echipei din Ghencea,…

- MEP Nicu Stefanuta announced on Friday that Romania will receive oxygen concentrators from the Netherlands and Poland, but also medicines for COVID-19 patients offered by Germany, through the European Civil Protection Mechanism and the RescEU Program. Also, our country will receive support…

- CSU din Suceava a inceput campionatul cu o victorie in partida cu U Cluj, dar apoi au urmat doua infrangeri, cu Minaur Baia Mare și Poli Timișoara. Poate ca in sezonul precedent al Ligii Zimbrilor nici nu se punea problema acumularii de puncte din aceste partide, de data asta ocazia a fost, acasa. In…

- Extremistul clujean Calin Marincuș, membru PSD și simpatizant Noua Dreapta, il amenința cu moartea pe Raed Arafat , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru ca vrea sa impuna testarea și vaccinarea pentru accesul la evenimente. Declarațiile ireale, facute intr-un live pe Facebook,…

- In cadrul etapei a II a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava va juca pe teren propriu in compania gruparii Minaur Baia Mare. Partida va avea loc duminica 5 septembrie de la ora 17.00 in sala ”Dumitru Bernicu”. Intrarea se va face conform protocoalelor sanitare in vigoare. ”Vom juca pe teren propriu cu o…

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» va invita weekendul acesta sa va bucurați de “Portretele artei baimarene”. Expoziția temporara “Portretul in arta baimareana”, curator dr. Ioan Angel Negrean, mai este deschisa spre vizitare la sediul muzeului, pana in 29 august 2021. ”Prezentarea…