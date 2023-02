Stiri pe aceeasi tema

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia SG Bietigheim, scor 27-24 (15-12), in etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a ajuns la 1.000 goluri marcate in competitie. CSM este lider in grupa si calificata in sferturile…

Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia Buducnost Podgorica, scor 39-29 (17-12), in etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor, prima din 2023. Rapid a urcat pe locul 3 in grupa B., potrivit news.ro.

CSM Bucuresti a invins echipa norvegiana Vipers Kristiansand, detinatoarea trofeului, cu scorul de 27-24 (15-16), duminica, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala, informeaza Agerpres.

- CSM Bucuresti a invins clar echipa FTC Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 30-24 (10-11), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM București și Ferencvaros se intalnesc astazi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 7 a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. CSM București - Ferencvaros, in grupele Ligii Campionilor la handbal…

Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a fost invinsa pentru prima data, sambata, in grupa B a Ligii Campionilor, in deplasare, de Gyor ETO, scor 32-30 (18-15), potrivit news.ro.

- Gyor și Rapid se intalnesc intr-o partida din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul se joaca de la ora 19:00, live pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2, Orange Sport 3 și Prima Sport 1. Duminica va avea loc un alt meci intre reprezentantele Romaniei și Ungariei in Liga Campionilor la…

Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. In "meniu" avem Romania - Franța la Europeanul de Handbal, trageri la sorți in cele 3 competiții europene, dueluri incinse in Cupa Romaniei și Liga 1, plus multe altele. Totul, mai jos.