Stiri pe aceeasi tema

- Romania U17 a terminat la egalitate meciul cu Franța U17, 1-1, in cadrul turneului de calificare la Campionatul European 2024. Dupa 0-0 cu Norvegia, intr-un meci jucat miercuri, Romania U17 a remizat și in al doilea meci din turneul de calificare la EURO 2024. Romania U17, egal cu Franța U17 Elevii…

- Israel vs Romania, meci contand pentru Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, sambata, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), si va fi transmis in direct de Prima TV.

- Israel intalnește, miercuri seara, de la ora 21.45, Elveția, la Felcsut, in Ungaria, intr-un meci din grupa I preliminara a Campionatul European de fotbal de anul viitor. Partida este una extrem de importanta pentru Romania, cele doua selecționate fiind adversarele tricolorilor in lupta pentru calificarea…

- Mijlocasul nationalei Romaniei, Ianis Hagi, a declarat, intr-un interviu pentru site-ul oficial al FRF, ca inaintea ultimelor doua meciuri din preliminariile EURO 2024, tricolorii au curajul la cote de doua ori mai mari, fiind aproape de a realiza obiectivul calificarii la Campionatul European. „Intotdeauna…

- Dubla decisiva cu Israel și Elveția pentru calificarea la Campionatul European din 2024 este privita cu optimism de tricolori, care sunt convinși ca Romania se va intoarce la un turneu final dupa o pauza de opt ani.

- Nationala de fotbal a Romaniei Under-21 a invins dramatic selectionata Finlandei, cu scorul de 1-0, marti, pe stadionul din Sibiu, in preliminariile Campionatului European din 2025. Elevii lui Daniel Pancu au facut un meci bun, dar lipsa inspirației in fața porții și ghinionul au facut ca soarta partidei…

- Romania U19 a caștigat cu San Marino U19, scor 7-0, in grupele din primul tur de calificare la Campionatul European. In cazul unui egal cu Cehia U19, pe 17 octombrie, ne calificam matematic la turul de elita. In cazul in care pierdem, batalia se va da cu Finlanda, la golaveraj. Romania are +7, nordicii…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se mentine in cursa pentru accederea la Campionatul European din 2024, ocupand locul doi, calificant, in grupa preliminara I, si dupa etapa a sasea, in care a invins Kosovo pe teren propriu, scor 2 0.Au marcat Stanciu 83 si Mihaila 90 3 , dupa ce Stanciu ratase…