- Bogdan Racovițan (22 de ani), fundașul celor de la Rakow, a inscris un gol in victoria echipei sale de sambata seara, scor 2-0, pe terenul celor de la Legnica, intr-o partida din runda cu numarul 29 din prima liga poloneza. Fostul stoper al celor de la FC Botoșani a dus scorul la 2-0 in minutul 76,…

- Cele doua formatii, aflate pe primele doua locuri in clasament, sunt despartite in ierarhie de numai un punct Arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste sambata, 22 aprilie, derby ul etapei a cincea a turneului play off din Superliga, intre primele doua clasate, Farul…

- Instanța a anulat Hotararea de Consiliu Local Galați prin care zeci de mii de oameni au fost taxați ilegal, timp de aproape 10 ani, cu pana la 15% in plus, la consumul de apa rece și apa calda menajera.

- Denis Alibec continua sa rateze, uneori din situații incredibile, dar „Regele” Gica Hagi il susține necondiționat și public. Hagi are alt stil de abordare, comparativ cu cel beligerant al patronului FCSB, spre exemplu. Denis Alibec este considerat numarul 1 la Constanța, lucru evidențiat public de…

- Ionel Ganea (49 de ani), fost atacant important al primei reprezentative, n-o include pe Rapid printre pretendentele la titlu din Superliga. Fost campion cu Rapid in 1999, Ganea a identificat marea vulnerabilitate a echipei antrenate de Adi Mutu și a ajuns la o concluzie tranșanta. Ganezul considera…

- Jucatorul Alexandru Cimpanu, a afirmat, vineri, ca victoria cu CFR Cluj a fost ca un declic pentru echipa de fotbal Universitatea Craiova, care isi doreste cele trei puncte si din partida cu FCSB, de duminica, din etapa a 26-a a Superligii, potrivit Agerpres."Va fi un meci dificil cu o contracandidata.…

- Flavius Biea va boxa in 5 mai la Mioveni intr-o gala ce i-ar putea aduce primul tiltu mondial din cariera, IBA World Title Middleweight Division. Campionatul mondial IBA, deși considerat un titlu de treapta, a ieșit din anonimat atunci cand nume sonore ale nobilei arte și l-au adjudecat, Oscar de la…

- Dan Petrescu a analizat lupta la titlu in SuperLiga și crede ca vor avea parte de cel mai echilibrat play-off din istorie, dar și foarte disputat. „Bursucul” este sigur ca nicio echipa nu se va distanța.