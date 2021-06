Meciul de rugby România – Olanda a fost reprogramat în noiembrie Meciul de rugby Romania – Olanda a fost reprogramat in noiembrie Un jucator argentinian înscrie un eseu în meciul cu Irlanda. Foto: twitter.com/guilleforn. Nationala României va disputa ultimul meci din sezonul 2021 al Rugby Europe Championship, cu Olanda, pe 13 noiembrie, la Bucuresti, a anuntat Federatia Româna de Rugby. Noua data a fost anuntata oficial de Rugby Europe. Meciul a fost programat initial pentru 3 iulie, însa a fost mutat pentru ca &"Stejarii&" vor juca în acea zi un meci-test la Bucuresti contra puternicei reprezentative a Argentinei.… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Reprezentativa României va juca ultimul meci din sezonul 2021 al Rugby Europe Championship, cu Olanda, pe 13 noiembrie, la Bucuresti, a anuntat marti Federatia Româna de Rugby (FRR) pe site-ul oficial.Conform sursei, noua data a fost anuntata oficial marti de Rugby Europe. Meciul…

- Nationala Romaniei va disputa ultimul meci din sezonul 2021 al Rugby Europe Championship, cu Olanda, pe 13 noiembrie, la Bucuresti, a anuntat marti Federatia Romana de Rugby (FRR) pe site-ul sau. Conform sursei, noua data a fost anuntata oficial marti de Rugby Europe. Meciul a fost programat…

- Sport Top evenimente sportive ramase de disputat in 2021 aprilie 23, 2021 12:00 2021 este un an plin pentru fanii sportului, care vor putea urmari cele mai tari competiții. Incepand cu luna mai sunt programate astfel turnee de tenis de top, Jocurile Olimpice, EURO 2020 și multe altele. Iata…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, la Tbilisi, scor 28-17, de selectionata Georgiei, intr-un meci din etapa a patra a Rugby Europe Championship. Georgia, prin acest succes, a obtinut si Cupa Antim Ivireanul, trofeu care este pus in joc in meciurile directe dintre cele doua…

- Romania a obținut o victorie importanta impotriva Spaniei, scor 22-16, in Rugby Europe Championship, iar lucrurile merg conform planului in drumul spre Cupa Mondiala 2023 la rugby. Stejarii au legat pentru prima oara doua victorii sub comanda selecționerului Andy Robinson, dupa ce saptamana trecuta au…

- La 39 de ani si la cinci de la retragerea din nationala Suediei, atacantul Zlatan Ibrahimovic a fost convocat la prima reprezentativa pentru meciurile cu Georgia si Kosovo, din preliminariile CM-2022.El a jucat ultimul meci pentru Suedia în iunie 2016, la meciul cu Belgia, pierdut, scor 0-1,…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, intr-un meci din Rugby European Championship 2021. „Stejarii” s-au impus datorita unui eseu si unei transformari reusite la ultima faza a jocului, cand gazdele conduceau. In primul…