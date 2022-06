Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau s-a retras vineri din tenisul profesionist, la varsta de 37 de ani, in cadrul evenimentului Sports Festival. In BT Arena din Cluj-Napoca, acesta i-a avut aproape pe Simona Halep, Patrick Mouratoglou, Ilie Nastase, dar și colegi care l-au ajutat de-a lungul timpului sa obțina cele mai importante…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca isi doreste sa mai castige un titlu de Mare Slem si ca munceste pentru acest lucru. „Asta imi doresc si sunt sigura ca daca e sa se intample, o sa se intample. Muncesc pentru asta si imi doresc sa si…

- Horia Tecau, multiplu campion de Grand Slam, disputa ACUM, la Cluj, un meci simbolic de retragere, la care participa și Simona Halep, Patrick Mouratoglou, Marius Copil sau Andrei Pavel. Tecau iși sarbatorește, in aceasta seara, la Cluj, cariera in cadrul Sports Festival. E un meci de retragere-spectacol,…

- Fostul tenismen caștigator al turneelor de mare slam, Roland Garros și US Open a ateriat la Cluj-Napoca pentru a fi prezent la meciul de retragere a lui Horia Tecau in cadrul festivalului Sports Festival.

- Multiplu campion de Grand Slam, Horia Tecau va disputa vineri un meci simbolic de inchidere a unei cariere care a stralucit ani buni, aratandu-l drept unul dintre cei mai valoroși și mai iubiți jucatori de dublu din circuit. Horia Tecau iși sarbatorește, vineri seara, la Cluj, cariera in cadrul Sports…

- Nume mari din fotbalul mondial vin la Cluj-Napoca sa joace in meciul de retragere a lui Adrian Mutu. Trei mari sportivi, cu peste 1.000 de apariții in Seria A, au confirmat prezența la meciul de gala dedicat carierei lui Adrian Mutu, organizat in cadrul S

- Golgheterulall-time al Romaniei, alaturi de Gheorghe Hagi, și unul dintre cei mai buni fotbaliști din istoria Naționalei Romaniei, Adrian Mutu, se pregatește pentru meciul oficial de retragere. Evenimentul mult așteptat de fani va avea loc duminica, 12 iunie 2022, in cadrul celei de-a treia ediții…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (19 WTA), Elena Gabriela Ruse (57 WTA), Irina Camelia Begu (70 WTA) si Monica Niculescu (42 WTA la dublu) vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Polonia din calificarile Billie Jean King Cup 2022. Meciul va avea loc in zilele de 15 si 16 aprilie, in…