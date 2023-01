Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe.

- Tehnicianul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat, duminica, dupa suspendarea meciului cu FCU Craiova 1948, ca el ar fi vrut ca jocul sa continue. "N-am cuvinte. Mi s-a intamplat prima oara si imi pare rau. Dar unde mergem intotdeauna avem probleme. E o situatie neplacuta. Ce pot sa fac eu?…

- Initial, arbitrul Andrei Chivulete a cerut sa se faca un anunt la statia de amplificare, ca avertisment, insa dupa foarte scurt timp el a oprit meciul si a trimis echipele la vestiare.Jucatorii și arbitrii au revenit pe teren peste 10 minute, dar scandarile au continuat. Ca atare, arbitrul Andrei Chivulete…

