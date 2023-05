Meciul de fotbal CS Navodari - CS Medgidia are si o latura umanitara, pentru ajutorarea militarului Iulian Voinea. Trebuie sa continue lupta“

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 27 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, CS Medgidia a jucat in deplasare cu Soimii Topraisar, iar partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 2 1 1 1 . Golurile CS Medgidia au fost reusite de Catalin Coseri si Alexandru Sima. Partida a fost disputata. Baietii lui Gelu Hampu…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, pe teren propriu, CSA Steaua. Partida conteaza pentru a șasea etapa a Play-off-ului Ligii 2. Meciul dintre Unirea Dej și Steaua se va disputa sambata, 29 aprilie, cu incepere de la ora 12:00 pe Stadionul Municipal Dej. Gazdele au scos la vanzare biletele…

- Meciul cu numarul 3 pentru Dinamo in play-off-ul Ligii 2, contra Oțelului Galați, este programat pe 7 aprilie la ora 20:30, pe Stadionul "Arcul de Triumf". Partida va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Biletele in galerie s-au epuizat Mai sunt 1.300…

- Meciul cu numarul 3 pentru Dinamo in play-off-ul Ligii 2, contra Oțelului Galați, este programat pe 7 aprilie la ora 20:30, pe Stadionul "Arcul de Triumf". Partida va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP. ...

- La festivitatea de premiere, organizatorii i au oferit o diploma speciala Elenei Lungu, sotia regretatului antrenor, prezenta la eveniment. Stadionul "Flacaraldquo; din Navodari a gazduit editia inaugurala a Memorialului "Petrica Lunguldquo;, intrecere dedicata tinerilor rugbysti de la categoriile de…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a disputat un nou meci in hrupa 1 10 a Ligii Nationale, intalnind in deplasare BC CSU Sibiu. Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, dar la diferenta mica, 78 74, dupa ce echipa de pe litoral a condus la pauza 40 37 , incheind primul sfert in avantaj, iar…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a disputat meciul din etapa a 19 a a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Vaslui. Partida s a jucat in Sala Sporturilor "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia, iar formatia de pe litoral s a impus cu 38 24 16 14 , inregisstrand al 14 lea succes din acest…