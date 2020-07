Stiri pe aceeasi tema

- "Meciul de comedie spectacol de improvizatie", vineri, 17 iulie, ora 21.30, sambata, 18 iulie, ora 21.30, "Descult in parc", duminica, 19 iulie, ora 21.00, Parcul Arheologic.Teatrul de Stat Constanta va invita in acest weekend la trei spectacole in aer liber.Vineri si sambata, actorii Florin Aioane,…

- bull; In weekend, Teatrul de Stat Constanta ofera reprezentatii in Parcul Arheologic Vineri, 17 iulie, sambata, 18 iulie, incepand cu ora 21.30, si duminica, 19 iulie, incepand cu ora 21.00, Teatrul de Stat Constanta va invita in Parcul Arheologic, in dreptul Primariei Constanta, la trei spectacole…

- Parcul Arheologic din Constanța devine scena la sfarșit de saptamana pentru actorii Teatrului de Stat din Constanța. Pentru spectacolele „Meciul de comedie”și „Desculț in parc” in Parcul Arheologic vor fi așezate 150 de scaune.„Am reluat o serie de spectacole dar am și venit cu o noua premiera…

- Parcul Arheologic din Constanța devine scena la sfarșit de saptamana pentru actorii Teatrului de Stat din Constanța. Pentru spectacolele „Meciul de comedie”și „Desculț in parc” in Parcul Arheologic vor fi așezate 150 de scaune.

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat ca, la sfarsitul acestei saptamani, va prezenta o premiera in Parcul Arheologic din municipiu - “Meciul de comedie. Spectacol interactiv de improvizatie”, iar accesul publicului va fi gratuit, in limita locurilor disponibile, urmand ca spectatorii sa poarte masti…

- bull; Primele reprezentatii cu publicul vor avea loc in Parcul Arheologic"In ciuda epidemiei de coronavirus, Teatrul de Stat Constanta TSC prezinta cea de a patra premiera a acestei stagiuni si a doua a anului 2020, laquo;Meciul de Comedie. Spectacol interactiv de improvizatieraquo;ldquo;, au precizat…

- ”De ce noi nu putem sa ne facem profesia, cum fac preotii?”, este intrebarea adresata presedintelui Iohannis si premierului. ”Domnule Klaus Iohannis, presedinte al Romaniei, domnule Ludovic Orban , premier al Romaniei, parlamentari, membri ai Guvernului si membri ai Comitetului National pentru Situatii…

- Asa cum Teatrul de Stat Constanta si a obisnuit spectatorii fideli pe tot parcursul acestei perioade de distantare sociala, si in acest weekend pagina de Facebook a teatrului le ofera intalnirea cu doua spectacole care se bucura de succes.Astazi, sambata, 2 mai, de la ora 19:00, este programata difuzarea…