- Primele informații care apar dupa atacul terorist din Bruxelles arata ca cele doua persoane ucise ar fi doi suedezi, posibil doi fani, in condițiile in care in aceasta seara se joaca meciul Belgia – Suedia, potrivit La Stampa. Atentatorul iși revendica afilierea la ISIS și ar fi strigat „Allahu akbar”…

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…

- O angajata turca a fost grav ranita marti intr-un atac armat asupra consulatului onorific al Suediei din provincia Izmir din vestul Turciei, autorul fiind arestat, potrivit oficialilor si relatarilor mass-media, informeaza Agerpres, care preia AFP.Biroul guvernatorului a transmis ca atacul a fost comis…