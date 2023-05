Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Chindia Targoviste revine pe Stadionul „Eugen Popescu” din Targoviste. Inaugurarea arenei va avea loc in partida din 19 mai 2023 cu FC Voluntari, in etapa a 9-a a play-out-ului Superligii.

- Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din runda cu numarul 6 a play-off-ului SuperLigii, a atras 29.588 de spectatori pe arena „Ion Oblemenco”, numar oficial. A aparut o revista excepționala: „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre” » 148 de pagini PREMIUM intr-un album istoric…

- Chindia Targoviște merge la Craiova pentru Victorie, in aceasta seara ,de la ora 20: 30, joaca cu FCU Craiova 1948, in deplasare, in etapa a șasea a play-out-ului Superligii. Chindia Targoviște a obținut in ultimul joc cu FCU, 0-0, in returul sezonului regular, pe 28 februarie 2023, la Ploiești.…

- Chindia Targoviște a obținut victorie cu UTA Arad, 2-1 la Ploiești in etapa a cincea a play-out-ului Superligii! Golurile Chindiei Targoviște au fost marcate de Daniel Popa, in minutele 19 și 63. Nu ratați, FCU Craiova 1948 – Chindia Targoviște, vineri, 28 aprilie, ora 20.30 (etapa a șasea) Hai Chindia! …

- CS Mioveni a pierdut cu 0-1 meciul de pe teren propriu contra Chindiei, din etapa 2 a play-out-ului SuperLigii, și este ca și retrogradata direct. Unicul gol al meciului a fost inscris de Tiberiu Capușa in minutul 52. Citește și: Cristian Chivu, favorit sa devina antrenorul interimar al lui Inter Milano…

- Universitatea Cluj a terminat la egalitate deplasarea cu Chindia Targoviște, din etapa cu numarul 26 din sezonul regulat al Superligii, scor 2-2 (0-1), dupa ce a condus cu 2-1 pana in minutul 90+5. In ciuda faptului ca echipa sa a pierdut doua puncte importante, Ioan Ovidiu Sabau și-a felicitat jucatorii,…

- Chindia Targoviște a smuls un punct important in duelul cu Universitatea Cluj, ce a contat pentru etapa a 26-a a Superligii. In disputa cu „studenții”, dambovițenii au reușit sa marcheze golul egalizator in ultimele secvențe ale intalnirii prin aparatorul Deian Boldor. La finalul meciului cu U. Cluj,…

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…