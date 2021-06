Stiri pe aceeasi tema

- 105 victorii adunase Rafael Nadal la Roland Garros, ibericul reușind sa cucereasca titlul de la Paris de 13 ori. Regele zgurii va trebui sa aștepte un an de zile (pâna la ediția din 2022) pentru a spera la înca un meci câștigat pe zgura pariziana. Novak Djokovic l-a învins în…

- Sarbul Novak Djokovic s-a calificat in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2, pe spaniolul Rafael Nadal, in mult-asteptatul duel al gigantilor tenisului mondial, disputat vineri seara pe zgura pariziana, in prezenta a circa 5.000…

- ​Rafael Nadal a suferit doar a treia înfrângere în istoria participarilor la Roland Garros, ibericul fiind învins dupa un meci memorabil de Novak Djokovic. Semifinala de la Paris a fost una de povestit nepoților, duelul de pe Chatrier întinzându-se pe durata a patru…

- Rafael Nadal a fost invins de Novak Djokovic intr-un meci nebun la Roland Garros. Cea de a doua semifinala a fost caștigata vineri seara de sarbul Djokovic, care l-a invins in 4 seturi pe Nadal,...

- Turneul de Mare Șlem de la Roland Garros va oferi un mega duel in semifinalele concursului masculin. Novak Djokovic il va intalni pe Rafael Nadal intr-o reeditare a ultimului act de anul trecut.Djokovic l-a invins in sferturi pe italianul Matteo Berrettini cu 6-3, 6-2, 6-7, 7-5.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa o victorie in patru seturi in fata argentinianului Diego Schwartzman, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Rafael Nadal, detinatorul trofeului, incearca sa castige al 14-lea sau titlu la Roland Garros.…

- Campion în 5 rânduri la Madrid, Rafael Nadal s-a oprit la ediția din acest an în sferturi, ibericul fiind eliminat în doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Alexander Zverev. A fost prima victorie pe zgura a neamțului în fața celui care are 13 titluri la Roland Garros.

- În urma cu doar câteva zile, organizatorii turneului de la Madrid au anunțat lista jucatorilor înscriși în competiție, iar Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic faceau parte din aceasta. Pe rețelele sociale, Federer și-a anunțat fanii în legatura cu planurile…