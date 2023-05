Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Crețu (31 de ani) a inscris in Rapid - CSU Craiova 2-3, iar la final a descris sezonul echipei sale drept un „eșec total”. Oltenii nu știu inca daca vor juca in preliminariile Conference League, ei depind de rezultatele din ultima etapa și de deznodamantul Cupei Romaniei. La finalul partidei…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat azi arbitrul pentru finala: Catalin Popa. Sepsi - U Cluj e ultimul act din finala Cupei Romaniei. Meciul se joaca miercuri, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Comisia Centrala a Arbitrilor a decis sa-l delege…

- „Studenții” de la ”U” Cluj testeaza gazonul de pe Stadionul Municipal din Sibiu, arena pe care se va disputa finala Cupei Romaniei in 24 mai, deoarece meciul pe care il vor disputa azi, 19 mai, impotriva celor de la FC Hermannstadt nu mai are nicio miza pentru cele doua echipe.FC Hermannstadt, asemenea…

- De o saptamana, cel mai important jucator al celor de la CFR, Ciprian Deac (37 de ani), operat la umar pe 16 aprilie, dupa meciul cu Sepsi, se antreneaza zilnic, face alergare, recuperare și vrea sa joace macar in ultima etapa din play-off și in barajul pentru Conference League. Dupa infrangerea cu…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a transmis ca o discuție despre viitorul lui va avea loc dupa finala Cupei Romaniei. Sepsi - U Cluj, finala Cupei Romaniei, se joaca pe 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion…

- Au fost puse in vanzare biletele pentru finala Cupei Romaniei, Sepsi - U Cluj, duel care se va juca miercuri, 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion din Sibiu. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 „Biletele din sectoarele dedicate publicului…

- 4 echipe au ramas in cursa pentru al doilea trofeu al sezonului. Miercuri și joi sunt programate semifinalele Cupei, care se vor disputa intr-o singura manșa. La Superbet, partidele din penultimul act al competiției beneficiaza de SuperCote și SuperPariuri. Descopera oferta completa și alege-ți favorita…

- Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, și are doua puncte peste FCU Craiova in lupta pentru play-off. In ultima etapa din sezonul regular, covasnenii dau peste FCSB (la București), oltenii peste Hermannstadt (la Sibiu). Calcule: ce se intampla daca Comisia de Recurs NU decide rejucarea meciului Sepsi…